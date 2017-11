Continuar a ler

A procuradora Andrea Johnson apresentou os seus argumentos perante o Supremo Tribunal de Recurso.Johnson recordou que Pistorius disparou quatro vezes, que era uma pessoa treinada, não vulnerável e falou de brutalidade no momento de cometer o assassínio, além de questionar que sinta verdadeiro arrependimento.O tribunal também ouviu a defesa, liderada pelo advogado Barry Roux, que voltou a argumentar que o atleta disparou por medo e que não tinha na altura as próteses que substituem as suas pernas, amputadas quando era criança.A audiência de hoje dá início a um processo em que a justiça sul-africana deverá decidir se revê uma segunda vez a sentença de Pistorius.O atleta foi condenado a cinco anos de prisão em outubro de 2014 e, depois de um primeiro recurso da acusação, a pena foi aumentada para seis anos em 2016.Pistorius, que não esteve presente na audiência, faz 31 anos este mês. Na madrugada de 14 de fevereiro de 2013 matou a sua noiva na sua casa em Pretoria, ao disparar quatro vezes através da porta fechada da casa de banho, alegando pensar que no local se encontrava um assaltante.