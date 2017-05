Continuar a ler

A atleta do Pechão, campeã nacional, já tem mínimos para os Mundiais de Londres, que se realizam em agosto, dois anos depois do quinto lugar alcançado por Ana Cabecinha em Pequim.Além da marchadora de Beja, Mara Ribeiro foi 18.ª classificada e fixou a sua melhor marca pessoal em 1:35.45, enquanto Inês Henriques foi desclassificada.Mais cedo, Pedro Isidro foi oitavo classificado nos 50 km marcha, com o tempo de 3:56:38 horas, assegurando mínimo para os Mundiais de atletismo.O ucraniano Ivan Banzeruk, com 3:48.15, foi o vencedor da prova e teve a seu lado no pódio o compatriota Ihor Hlvan, que terminou em 3:48.38, enquanto o italiano Michele Antonelli ficou em terceiro, com 3:49.07.João Vieira e Miguel Carvalho ainda vão participar nos 20 km masculinos.