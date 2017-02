O atleta do Sporting Ancuiam Lopes venceu este sábado a prova de 60 metros masculinos do Campeonato Nacional de Clubes em pista coberta, que está a decorrer em Pombal. Ancuiam Lopes, de 26 anos, obteve o tempo de 6.74 segundos, seguido de Ricardo Pereira, do Benfica, com 6.83, e Edi Sousa, do Sporting de Braga, com 6.87, numa das provas mais disputadas da tarde."Estava à espera de vencer a prova e correu-me bem e, felizmente, dei a pontuação máxima ao meu clube, e isso é o que me interessa", disse Ancuiam Lopes à agência Lusa."Estou muito satisfeito com o tempo e isso vai-me dar mais confiança e acho que, com mais concorrência, podia fazer mais", acrescentou o atleta, que na semana passada alcançou os mínimos para os Europeus de pista coberta, nos 60 metros, nos Nacionais, em Pombal.

Autor: Lusa