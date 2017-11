Faleceu esta sexta-feira José Araújo, primeiro especialista português de 3000 metros obstáculos e sócio de mérito n.º 40 da Federação Portuguesa de Atletismo, atleta que entrou também para a história da modalidade ao ser o primeiro recordista nacional de distâncias longas em pista, depois de em 1954 ter corrido em pista 30 000 metros, 75 voltas.Nascido em Campo Maior a 3 de abril de 1924 (93 anos), José Araújo foi atleta do Benfica entre 1940 e 1960, tendo batido por 12 vezes recordes de Portugal, entre as disciplinas de 3000 metros obstáculos, Maratona, Hora, 20.000 metros, 25.000 m, 30.000m, 4x1500 m e 3000 m em pista coberta.Ao longo da sua carreira, José Araújo conseguiu 11 títulos de campeão nacional, vestindo por 16 vezes a camisola da seleção nacional, destacando-se o 8º lugar na Maratona dos Campeonatos da Europa de 1954, em Berna, na Suíça.O corpo de José Araújo encontra-se em câmara-ardente na Igreja de Rio de Mouro, esta sexta-feira a partir das 16 horas, com o funeral a ter lugar amanhã, sábado, às 14:30 horas.