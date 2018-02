Continuar a ler

O homem de 53 anos, proveniente da ilha de São Jorge, foi "socorrido de imediato pelos bombeiros da Associação de Bombeiros Voluntários de Santa Maria", sendo posteriormente transportado para o Centro de Saúde de Vila do Porto, onde foi declarado o óbito.



"A organização assumiu como prioridade dar todo o apoio psicológico e logístico à família e aos companheiros de equipa do participante, tendo cancelado de imediato a prova", adiantou, em comunicado de imprensa.



A terceira edição da Columbus Trail, iniciou-se este sábado de manhã, na ilha de Santa Maria, com três provas: a Columbus Grand Trail (77km), a Columbus Marathon (42km) e a Columbus Half Marathon (22km).



A prova Columbus Trail, realizada na ilha de Santa Maria, nos Açores, foi este sábado interrompida, devido ao falecimento de um participante, não estando ainda apuradas as causas da morte, disse a organização."O atleta estava a realizar a distância de 42 km, quando foi encontrado inanimado perto da Baía de São Lourenço, ao quilómetro 8 da prova. As causas do óbito ainda não são conhecidas e serão apuradas através dos procedimentos habituais nestas situações", adiantou, a organização da prova, em comunicado de imprensa.

