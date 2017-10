Continuar a ler

A estes juntam-se Mónica Silva, Joana Costa, Cátia Pereira, Alberto Paulo, João Gambito Fernandes e Tiago Costa terminaram contrato, todos atletas que terminam contrato.



"Estando os atletas agora livres para seguirem o rumo que melhor servir os seus interesses, o clube não pode deixar de enaltecer a forte atitude competitiva e o sentido de equipa que, ao longo de anos, contribuiu para que tenham participado em tantos momentos de sucesso coletivo e individual", refere a nota na página do clube.

A olímpica Susana Costa, nona na final do triplo salto nos Jogos Rio'2016, deixa o Benfica, anunciou esta quarta-feira o clube encarnado, informando o fim da ligação com vários atletas, confirmando-se a informação avançada por Record. De saída estão também o velocista Yazaldes Nascimento, que teve mínimos mas falhou os Jogos Olímpicos devido a lesão, Lecabela Quaresma, que competiu no decatlo dos Mundiais deste ano, em Londres, e Edi Maia, ex-recordista nacional do salto com vara.

