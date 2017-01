Continuar a ler

Os dirigentes encarnados, segundo apurou Record, tiveram uma reunião preliminar para analisar o conteúdo da carta da FPA e decidiram que o Benfica vai contestar a decisão – as águias consideram que têm razões para acreditar que existem argumentos válidos para a rebaterem.



Nesse sentido, o Benfica diz que as cartas foram enviadas para os atletas em tempo útil, tendo provas documentais das datas e descartando qualquer responsabilidade de eventuais atrasos na chegada das mesmas. Sobre a ausência de contratos plurianuais, o Benfica salienta que isso só é verdade porque o sistema adotado pela FPA não permite a validação de contratos por mais do que uma temporada. As águias alegam ainda que informaram a FPA sobre os nomes dos atletas que estavam nessas condições.



O departamento jurídico do Benfica já está a trabalhar no sentido de contestar a decisão da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), depois de esta entidade ter dado um parecer favorável acerca da legalidade das transferências de cinco atletas da Luz para o Sporting em outubro.Segundo a FPA relatou, a decisão foi baseada em vários pontos, nomeadamente o atraso das águias no envio da carta do direito de opção aos atletas; o facto de não terem sido registados contratos plurianuais e por ter um entendimento algo vago sobre o conceito do direito de opção. A Federação até falou no interesse nacional, pois defende que os atletas – sendo úteis à Seleção – não devem correr o risco de ficar parados.

Autores: Luís Avelãs e Norberto Santos