Em femininos, a vitória do Benfica também tem sabor especial, mas por razões diferentes - reconquista o título, perdido para as rivais nas duas anteriores edições.A nota de equilíbrio entre os dois 'grandes' de Lisboa perdurou até à última prova, os 4x200 metros, que poderia dar a vitória a qualquer um dos dois, já que entraram para a estafeta em igualdade pontual. A vitória do Benfica, à frente do Sporting, decidiu o título.As benfiquistas ganharam o campeonato, no final, com 102 pontos, contra 101 do Sporting e 75 da Juventude Vidigalense.Destaque ainda para a estafeta masculina do Benfica, que fixou novo recorde nacional de sub-23 para os 4x200 metros. João Esteves, José Pedro Lopes, Rafael Jorge e Ricardo Pereira fizeram os percursos e foram creditados em 1.29,91 minutos.