Continuar a ler

Shelley-Ann, de 30 anos, foi campeã olímpica de 100 metros em 2008 e 2012 e conta no palmarés com várias medalhas em mundiais, entre os quais a tripla de ouro da velocidade (100, 200 e 4x100) nos mundiais de 2013.A preparação para a última época foi marcada por uma lesão no hálux (dedo grande do pé). Ainda competiu no Rio'2016, ficando com mais duas medalhas - prata na estafeta, bronze nos 100 metros.Casada com Jason Pryce desde 2011 e conhecida por 'sprinter de bolso', pela pequena estatura, a jamaicana é a quarta mulher mais rápida de sempre, com 10,70 segundos, recorde do país desde 2012 - melhor, só três velocistas dos Estados Unidos.