Faltam três semanas para se saber quem será o campeão nacional de pista coberta, em Pombal (17 e 18 de fevereiro), mas já se sente o fervilhar de emoções em redor do primeiro título coletivo em pista.

O Sporting interrompeu uma série de vitórias do Benfica o ano passado em Pombal, em boa parte devido à lesão de Marcos Chuva no comprimento. O benfiquista lesionou-se e acabou em sexto lugar, retirando qualquer possibilidade aos encarnados de fazerem a festa.

Desta vez, porém, Chuva estará ausente por estar a cumprir um castigo de 12 meses por falhas no sistema de localização. O Benfica está a estudar alternativas e existem duas possibilidades: recorrer a Pedro Pablo Pichardo ou então utilizar o jovem Ivo Tavares.

O Sporting, por seu lado, tem Miguel Marques e Nelson Évora. Como a prova é no segundo dia, o recordista nacional do triplo poderá ser poupado no comprimento.

Um dos pontos altos da segunda jornada será o triplo salto. Pichardo fará a segunda prova como português, depois da estreia dia 8 em Madrid, mas será a primeira vez que compete em solo nacional com nacionalidade portuguesa.

A prova na capital espanhola será interessante para avaliar como tem sido a preparação do antigo atleta cubano, que aterrou em Portugal em abril e obteve a naturalização no final de 2017.

Pode não acontecer à primeira ou à segunda prova, mas se Pichardo já afirmou que está tentado em bater o recorde nacional de Nelson Évora ao ar livre (17,74 metros em 2007), então o máximo de Portugal em pista coberta estará mais acessível: 17,33 metros de Évora desde 2008. E Pichardo tem como melhor registo 17,32 metros…

Atenção a Tsanko

A caça aos recordes vai começar e Tsanko Arnaudov também poderá acrescentar mais alguns centímetros ao único recorde nacional que foi estabelecido o ano passado, no lançamento do peso.