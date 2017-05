Continuar a ler

Os autores da publicidade, da empresa australiana Sportsbet, recorrem ao humor e colocam no vídeo a frase "durante 48 horas", o período durante o qual o canadiano foi campeão olímpico."Quando se trata de melhorar o desempenho, Ben sabe do que está a falar e é por isso que ele apoia a nova aplicação da Sportsbet para Android", refere a publicidade.O ministro australiano do Desporto, Greg Hunt, já considerou que este tipo de publicidade passa a mensagem de que "a batota é algo de bom"."É um insulto aos atletas limpos e, francamente, acho que eles deviam suspender esta publicidade", disse Hunt, em declarações à estação de rádio 2GB. Agência Australiana de Luta Antidopagem (ASADA) já apresentou uma queixa contra a Sportsbet.