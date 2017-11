Continuar a ler

"Passaram-se muitas coisas desde 2016. Tenho uma nova casa, numa nova cidade, cumpri o sonho de ser a melhor do mundo e tive o meu primeiro filho (...), mas sempre soube que regressaria e trabalharia o meu corpo para voltar a ganhar e ser a melhor, mas em algo totalmente novo. Olá maratona, estou encantada por te descobrir", revelou Gwen Jorgensen.



Na sua primeira experiência nos 42,195 quilómetros, na maratona de Nova Iorque de 2016, a norte-americana cumpriu a distância em 02:41.01 horas.



A triatleta portuguesa Vanessa Fernandes também já enveredou pelo atletismo, conseguindo 02:31.26 horas, na estreia, na maratona de Valência de 2015, mínimos para o Rio'2016, competição na qual foi suplente.

A norte-americana Gwen Jorgensen, campeã olímpica de triatlo, anunciou que vai dedicar-se à maratona, a partir de 2018, com objetivo de disputar a distância nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.Num vídeo publicado na sua página no Instagram, Gwen Jorgensen, de 31 anos, campeã do mundo em 2014 e 2015, explicou que, depois da pausa para maternidade este ano, vai voltar aos treinos, agora a pensar na corrida.

