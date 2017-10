Continuar a ler

A espanhola, que esteve em quatro Jogos Olímpicos, em Atenas'2004, Pequim'2008, Londres'2012 e Rio'2016, chegou ao título olímpico Brasil, com um salto de 1,97 metros, depois de ter sido quarta classificada na China e em Inglaterra.



Na sua carreira, Beitia foi três vezes campeã europeia ao ar livre, em 2012, 2014 e 2016, e medalha de bronze nos Mundiais de 2013, em Moscovo. A espanhola, que esteve em quatro Jogos Olímpicos, em Atenas'2004, Pequim'2008, Londres'2012 e Rio'2016, chegou ao título olímpico Brasil, com um salto de 1,97 metros, depois de ter sido quarta classificada na China e em Inglaterra.Na sua carreira, Beitia foi três vezes campeã europeia ao ar livre, em 2012, 2014 e 2016, e medalha de bronze nos Mundiais de 2013, em Moscovo.

A campeã olímpica de salto em altura nos Jogos do Rio'2016, a espanhola Ruth Beitia, anunciou esta quarta-feira a sua retirada da alta competição, numa cerimónia em que entregou o ouro olímpico ao Museu do Desporto, em Santander.Beitia, de 38 anos, acompanhada pelo técnico Ramón Torralbo, revelou que termina a carreira desportiva "depois de seis meses muito duros", durante os quais foi afetada por várias lesões, com "muita dor".

Autor: Lusa