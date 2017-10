Continuar a ler

Ilias Fifa, de 28 anos, é um atleta espanhol de origem marroquina, que no Europeu de 2016 se sagrou campeão europeu dos 5.000 metros, à frente do também espanhol de origem marroquina Adel Mechaal.



O caso, que se encontra em segredo de justiça, foi iniciado em junho, após uma denúncia da Polícia Nacional, por um suposto crime contra a saúde pública, pelo alegado uso de drogas proibidas.



Ao abrigo deste processo, o juiz ordenou hoje dez buscas domiciliárias na região da Catalunha (Santa Coloma de Gramenet, Mollet, Esplugues e Arenys de Mar), Guadalajara e Valência.



Um desses domicílios é a residência habitual da Ilias Fifa, uma das três pessoas que, até ao momento, foram detidas nesta operação antidoping, que está a ser desenvolvida pela Unidade Central de Crimes contra Pessoas da Polícia Nacional.



O espanhol de origem marroquina Ilias Fifa, campeão europeu dos 5.000 metros de atletismo, foi preso em Santa Coloma de Gramanet, em Barcelona, numa operação contra o doping no desporto, informou a Policia Nacional.De acordo com as mesmas fontes policiais espanholas, está em curso uma operação alargada a várias cidades da área metropolitana de Barcelona e a outros pontos de Espanha, fruto de uma investigação ordenada pelo Tribunal de Mataró.

Autor: Lusa