O diretor de competições da federação queniana confirmou que os dois atletas optaram por participar na maratona de Berlim, agendada para 25 de setembro, com o objetivo de baterem o recorde do mundo.Assim, o Quénia deverá estar representado na maratona dos Mundiais por Daniel Wanjiru, Geoffrey Kirui e Paul Lonyangata, que este ano triunfaram nas maratonas de Londres, Boston e Paris, respetivamente.Em 6 de maio, Eliud Kipchoge falhou por 25 segundos a barreira das duas horas na maratona, numa iniciativa da empresa norte-americana Nike, no circuito automóvel de Monza, em Itália.O objetivo era correr os 42,195 quilómetros em menos de duas horas, mas Kipchoge não conseguiu, fazendo duas horas e 25 segundos, que seria a melhor marca de sempre, mas não pode ser homologado, devido às condições da tentativa.O atleta do Quénia foi, nomeadamente, ajudado por várias lebres, que se foram revessando, o que impossibilita esta marca de destronar o recorde mundial de 2:02.57 horas do também queniano Dennis Kimetto, conseguido em Berlim, em 2014.