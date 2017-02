Continuar a ler

"Nunca tivemos uma elite assim", afirmou o presidente do Maratona Clube de Portugal.



A organização advertiu ainda que, dado o crescimento da prova, os dorsais vão ser entregues no MEO Arena.



Já o atleta britânico de origem somali Mo Farah, bicampeão olímpico dos 5.000 e 10.000 metros, "Nunca tivemos uma elite assim", afirmou o presidente do Maratona Clube de Portugal.A organização advertiu ainda que, dado o crescimento da prova, os dorsais vão ser entregues no MEO Arena.Já o atleta britânico de origem somali Mo Farah, bicampeão olímpico dos 5.000 e 10.000 metros, decidiu não participar na prova , por receio de não poder regressar aos Estados Unidos, onde vive.

A Meia-maratona de Lisboa, agendada para 19 de março, tem já mais de 20 mil inscritos e conta com presenças ilustres da elite mundial do atletismo. Na apresentação da prova, que decorreu esta quinta-feira em Lisboa, Carlos Móia confirmou a participação da queniana Jemima Sumgong, campeã olímpica de maratona do Rio'2016, e da etíope Vivian Cheruiyot, medalha de ouro nos 5.000m e prata nos 10.000m no Rio, bem como da vice-campeã mundial da meia maratona.Dulce Félix, Jessica Augusto, Rui Pedro Silva, Rui Teixeira e Ricardo Silva estão entre a "armada"portuguesa que irá participar na prova.