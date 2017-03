Continuar a ler

Garantida está também a presença de Susana Feitor. A atleta Olímpica de Marcha é a chefe da missão Portuguesa à Universíada de Verão em Taipé, na China. Susana Feitor estará em Pombal no âmbito da preparação da Universíada de 2017 que decorre em agosto.



Este Campeonato Nacional Universitário de Atletismo em Pista Coberta tem ainda a particularidade de contar com a presença extra-competição de Lenine Cunha, o atleta paralímpico mais medalhado do mundo. Aos 33 anos, Lenine Cunha tem quase 180 medalhas conquistadas, mais de 70 em competições internacionais.



A adesão dos atletas evidencia o sucesso da parceria entre Federação Académica do Desporto Universitário e a Federação Portuguesa de Atletismo.



A organização local do Campeonato Nacional Universitário de Atletismo em Pista Coberta está a cargo do Instituto Politécnico de Leiria. Garantida está também a presença de Susana Feitor. A atleta Olímpica de Marcha é a chefe da missão Portuguesa à Universíada de Verão em Taipé, na China. Susana Feitor estará em Pombal no âmbito da preparação da Universíada de 2017 que decorre em agosto.Este Campeonato Nacional Universitário de Atletismo em Pista Coberta tem ainda a particularidade de contar com a presença extra-competição de Lenine Cunha, o atleta paralímpico mais medalhado do mundo. Aos 33 anos, Lenine Cunha tem quase 180 medalhas conquistadas, mais de 70 em competições internacionais.A adesão dos atletas evidencia o sucesso da parceria entre Federação Académica do Desporto Universitário e a Federação Portuguesa de Atletismo.A organização local do Campeonato Nacional Universitário de Atletismo em Pista Coberta está a cargo do Instituto Politécnico de Leiria.

Mais de 200 atletas vão marcar presença no Campeonato Nacional Universitário de Atletismo em Pista Coberta. A competição realiza-se no ExpoCentro de Pombal, no dia 5 de março, e conta com uma das maiores participações de sempre.Ao todo vão ser atribuídos 16 títulos nacionais universitários. Entre os campeões nacionais e vice-campeões, destaque para as participações de Paulo Conceição, atleta do Benfica, recordista nacional do Salto em Altura, de Bruna Silva (4x400m) e Andreia Nicolau (Pentatlo).