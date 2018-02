Continuar a ler

Também Pedro Pichardo, impedido de competir em Birmingham, poderá resguarda-se para a semana seguinte.



Certa é a presença dos dois atletas que já têm mínimos para Birmingham, o lançador do Benfica, Tsanko Arnaudov, e a velocista do Sporting, Lorene Bazolo, nos 60 metros.



O meio-fundo curto em pista coberta reside nas provas de 1.500 e 3.000 metros, onde estará presente (na prova mais longa) a ‘todo-o-terreno’ Sara Moreira, mas que corre em modo de preparação. Nas provas masculinas, reside a curiosidade em ver se o queniano do Sporting, Davis Kiplangat, honrará a sua inscrição…



A pista do Expocentro em Pombal recebe este fim de semana os Campeonatos de Portugal, que tem os Mundiais de Birmingham no horizonte já que é uma das últimas oportunidades para os atletas conseguirem mínimos para a competição que decorre em março.Ausentes de peso serão os lesionados ou em recuperação de lesão, as triplistas Patrícia Mamona e Susana Costa, o lançador Francisco Belo, e o varista Diogo Ferreira, podendo também registar-se a ausência de Nelson Évora, que já está pré-selecionado para Birmingham, que prefere resguardar-se para o Nacional de clubes (embora, segundo o regulamento do critério de seleções, seja obrigatória a presença dos atletas selecionados ou que tenham mínimos para os Mundiais).

Autores: António Manuel Fernandes