Sara Moreira terminou no 10.º lugar, em 27.38, enquanto Inês Monteiro, que se sagrou campeã nacional de estrada no passado fim de semana, ficou no 11.º, em 27.40.



No setor masculino, Rui Pinto terminou na 10.ª posição, com o tempo de 32.19 minutos.



Carla Salomé Rocha foi este domingo a portuguesa mais bem classificada no Crosse Internacional de Itálica, em Espanha, com o nono lugar, imediatamente à frente de Sara Moreira e Inês Monteiro.Salomé Rocha bateu as suas compatriotas e companheiras de equipa no Sporting, ao concluir a prova em 27.26 minutos, mais 01.35 minutos do que a vencedora, a queniana Agnes Jebet Tirpo (25.51).

Autor: Lusa