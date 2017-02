Continuar a ler

Salomé Rocha tem feito uma temporada sem grande intensidade de provas. "Prefiro que ela tenha alguma contenção no número de competições", assinala o treinador. Mas as referências têm sido muito positivas. "O nacional de corta-mato é uma prova importante, mas não a mais importante. E há outras atletas que têm um melhor palmarés", vinca.Depois da época de corta-mato, Salomé Rocha aponta os horizontes para o Campeonato do Mundo, em agosto, em Londres. E aí a aposta será nos 10.000 metros, prova em que competiu nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro."A federação ainda não indicou os mínimos, mas o objetivo é tentar superar o meu recorde pessoal e assegurar um lugar na equipa", refere a antiga atleta do Benfica.Na lista das campeãs nacionais de corta-mato, já houve uma atleta campeã nacional como individual. Trata-se de Branca Seabra, campeã em 1971 e 1974. Agora, ao fim de quatro décadas, eis que Carla Salomé Rocha tem essa possibilidade, a menos de duas semanas, na pista de crosse em Mira.