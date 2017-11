Continuar a ler

Lopes recordou que a conquista da medalha também se deve a uma equipa que sempre o ajudou: o clube, Sporting, o treinador prof. Moniz Pereira e a sua mulher. "Quis mostrar ao Mundo que os portugueses não eram assim tão pequeninos", referiu Carlos Lopes.



A medalha começou a ser comercializada ontem e pode ser adquirida ao preço facial 7,50 euros nas lojas da Casa da Moeda em Lisboa, Porto e Coimbra. Foram feitos 65 mil exemplares e a obra pertence ao ilustrador André Carrilho, que tinha 10 anos quando viu Carlos Lopes tornar-se campeão olímpico. "Inspirei-me em várias fotografias e o trabalho demorou cerca de um mês", sublinhou André Carrilho.

Primeiro foram as medalhas. Agora, aos 70 anos, vem a moeda de Carlos Lopes, campeão olímpico da maratona em Los Angeles (1984), apresentada ontem no pavilhão que tem o seu nome.Trata-se de uma iniciativa da Casa da Moeda e integrada na coleção Ídolos do Desporto. Depois de Eusébio, surge Carlos Lopes, que não escondeu a sua satisfação por a cerimónia ter contado com a presença de muita gente ilustre. "Acho que esta moeda pode servir de estímulo para todos aqueles que querem ser alguém no desporto. Para mim, o facto de ter sido campeão olímpico significa que fiz as coisas bem feitas", afirmou o antigo atleta, que considera ter sido "atraiçoado" quando ficou com a medalha de prata nos Jogos de Montreal (1976), perdendo o ouro para o finlandês Lasse Viren.

Autor: Norberto Santos