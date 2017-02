Continuar a ler

O velocista, de 22 anos, junta-se assim a Diogo Antunes, do Benfica, na lista dos atletas que apesar de terem feito mínimos não estarão presentes no Europeu.Quem continua em dúvida é o benfiquista Marcos Chuva, que se lesionou na 1ª jornada do Nacional de Clubes no salto em comprimento. O atleta está a ser submetido a tratamento e na próxima semana será avaliado. Se estiver em condições embarca com a equipa para Belgrado.Entretanto, hoje, em Madrid, estarão presentes vários atletas portugueses num meeting internacional, que será o último teste antes do Europeu. Na linha da frente estarão Nelson Évora no triplo (16,55 m este ano) diante do cubano Alexis Copello (16,69 m) e do espanhol Pablo Torrijos (16,70 m). Nelson tem dado boas indicações e pode ultrapassar os 17 metros.Tsanko Arnaudov é um dos candidatos à vitória no peso, depois de ter feito 20,53 metros este ano. Também competem Cátia Azevedo (400 m) e Rasul Dabo (60 m barreiras).