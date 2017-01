Continuar a ler

Em DR lê-se que o valor deste primeiro concurso é de 948.832,86 euros, que o empreendimento se localizará na União das Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário, distrito de Braga, e que o prazo contratual é de 180 dias.Já de acordo com informação camarária o projeto inclui pista de atletismo, edifícios de apoio aos atletas e público, construção de bancada e de um centro de BTT, e será desenvolvido em duas fases.A autarquia garante que este centro desportivo estará preparado para competições nacionais e internacionais e que o projeto respeita as exigências técnicas do Instituto Nacional do Desporto, bem como o regulamento da FIAA - Federação Internacional de Atletismo Amador.Em julho do ano passado, na apresentação do projeto, o presidente da câmara de Famalicão, Paulo Cunha falou da proximidade deste futuro equipamento à ecopista já existente entre Famalicão e a Póvoa de Varzim, realçando que as duas obras "estarão em sintonia".O autarca também salientou que esta infraestrutura dá resposta a uma "necessidade evidente do concelho" e tem como finalidade "incentivar ainda mais a vocação competitiva dos famalicenses".