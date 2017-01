Continuar a ler

Iniciou-se no atletismo aos 10 anos, no Núcleo de Atletismo da Esperança, mas só aos 18 começou a dar nas vistas, ao ser 3.ª classificada no campeonato nacional de corta-mato, em juniores, em representação do Inatel.Passou alguns meses no FC Porto, mas foi pelo Boavista que se filiou na Federação Portuguesa de Atletismo. Na estreia no escalão principal (seniores), em 1984, foi sétima no Campeonato de Portugal.Em 1988 foi quarta e no ano seguinte subiu pela primeira vez ao pódio, com um terceiro lugar. Embora favorita, foi derrotada por Conceição Ferreira em 1990 e 1991, mas em 1992 alcançou o primeiro título de campeã nacional, o que repetiu em 1993 e 1995.Mas as grandes proezas deram-se no Mundial: foi segunda em 1990 (medalha de prata), sexta em 1991, terceira em 1992 (bronze), campeã em 1993 (ouro), quinta em 1994 e nona em 1995.Para além dela, estará também presente Rosa Mota, que é a embaixadora desta competição. Sendo um evento marcadamente social, com cunho religioso, a Corrida dos Reis empolga toda a comunidade açoriana espalhada pelo mundo que, nesta altura, ruma ao arquipélago para se reunir com a família.E aproveitam a oportunidade para se integrarem nos mais de 1.200 participantes, que são aguardados na freguesia de São Mateus, dos quais cerca de trezentos são de fora da ilha do Pico, nomeadamente das outras ilhas dos Açores, do continente português e da diáspora.Haverá corridas para os mais jovens e para todos os escalões e estarão presentes nas provas principais 8.000m masculinos e 5.000m femininos vários atletas que militam nos principais clubes portugueses.São os casos de Hugo Ganchas, Ruben Pessoa, André Pereira e Marta Sousa (Benfica), Jorge Moreira, Diana Almeida e Ana Gonçalves (Sporting), Ricardo Vale (Braga), João Pereira (Maratona), Rita Mineiro (CDUL) e Hugo Gil (Ingleses FC).