Face ao ano passado, o Benfica perde as que foram então as mais bem classificadas, Catarina Ribeiro e Salomé Rocha, que saíram do clube de forma litigiosa e passaram a individuais esta época.Sem opções, dificilmente o Benfica fará melhor do que o terceiro lugar, tanto mais que o Uskudar Beledye (Turquia) e o Bilbau (Espanha) voltam a estar na linha de partida, num total de 16 clubes inscritos.O clube turco, liderado pela queniana Irene Cheptai, campeã individual em título, procura o seu terceiro triunfo consecutivo, depois de há um ano ter colocado todas as concorrentes que pontuaram até ao sexto.A ex-sub-20 dinamarquesa Anna Emilie Moeller, campeã do escalão mais jovem, é outro destaque. Em Kastemonu, ganhou com impressionante avanço de 27 segundos, antes de melhorar o recorde europeu júnior de obstáculos nos Jogos Olímpicos.No setor masculino, face ao ano passado regista-se, em termos de portugueses, a 'troca' do Benfica pelo Sporting, clube que inscreveu o máximo de atletas possível, oito. Antes da corrida, terão de definir quais os seis que efetivamente vão correr.O Sporting entra com ambição de fazer melhor do que o quinto lugar do Benfica, há um ano, e aposta no reforço do argelino Rabah Aboub. Os outros elementos da equipa são Hélio Gomes, José Moreira, Licínio Pimentel, Pedro Ribeiro, Hélder Santos, António Silva e Rui Teixeira.Hélio Gomes, recente campeão nacional de estrada, poderá ser o destaque de uma equipa que se antevê homogénea, mas com dificuldade de fazer melhor do que o rival luso, face à forte concorrência.O Alès Cévennes, de França, defende o título, conseguido à frente do Istambul BBSK e do Tjalve (Noruega), mas na linha de saída de 21 equipas também estão o Bikila (Espanha), o Galatasaray (Turquia) e o Fiamme Oro (Itália). O turco Bekir Karayel defende o título individual.Em sub-20 masculinos (14 equipas inscritas), Portugal apresenta-se com o Benfica, que inscreveu Vasco Vilaça, Bernardo Aguiar, Leonardo Aniceto, Pedro Ferreira, Miguel Mascarenhas, Luís Monteiro, Isaac Nader e Miguel Ribeiro (terá de descartar dois). Há um ano, o 'clube da águia' foi quarto.No setor feminino jovem (12 equipas), ao CDUL sucede este ano a Várzea, que alinha com Tatiana Costa, Sara Duarte, Joana Midão, Anabela Ribeiro, Catarina Ribeiro e Marta Silva. O sétimo lugar das universitárias é a referência.A competição disputa-se domingo de manhã, primeiro com as corridas de sub-20 (10:30 e 11:10) e depois com as seniores (11:55 e 12:40).O percurso, essencialmente de relvado com alguns troços de terra batida, terá uma distância de 6.090 metros para a corrida principal feminina e de 9.730 metros para a masculina.