Já Salomé Rocha, que recentemente assinou pelo Sporting, terminou em segundo, em 2:31.01, atrás da queniana Monica Jepkoech (2:26.58), e à frente da etíope Chaltu Bedo Negashu (2:43.41).



Monica Jepkoech bateu o recorde da prova, ultrapassando a marca de 2:29.13 conseguida no ano passado pela sua compatriota Loice Kiptoo. Já o queniano Philemoh Baaru, com o registo de 2:09.51 feita em 2011, continua a deter o recorde em masculinos da maratona do Porto.



Em declarações aos jornalistas, Daniel Pinheiro disse estar "superfeliz", considerando que este segundo lugar "significa 25 anos de dedicação", mas admitiu que queria tentar as 2:15 horas como "marca referência para os campeonatos da Europa que se vão disputar em agosto".



"Faltou a marca que queria, mas o vento não ajudou. Pode ser que com este segundo lugar as coisas se proporcionem para que o profissionalismo seja uma realidade. E depois às 2:15, 2:14 e por aí abaixo. Estou 99% satisfeito", disse o atleta português.



Daniel Pinheiro, que quer correr em dezembro a meia maratona de Macau, contou que se preparou ao longo de 12 semanas, fazendo 180/200 quilómetros semanais, quando em condições normais faria 150 por semana.



Para Salomé Rocha, este segundo lugar soube a vitória pois a atleta sportinguista, que liderou a prova ao longo de cerca de 24 quilómetros, chegou a penar se conseguiria ou não acabar o percurso.



"Nos últimos quilómetros sofri bastante. Ponderei terminar ou não. E o facto de terminar e ser segunda classificada é quase como vencer. Estou satisfeita. Ter portugueses no pódio é muito importante. Já temos uma Jéssica Augusto, uma Dulce Félix e uma Sara Moreira e podemos ter ainda mais excelentes maratonistas", disse Salomé Rocha.



Nesta prova, aos 42,195 quilómetros da maratona, somam-se outras duas vertentes: a Family Race, com 15 quilómetros, e a 'Fun Race', uma caminhada com distância de seis quilómetros e destinada a todas as classes etárias e sem fins competitivos.



O percurso da principal prova passou por três cidades: Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia.



