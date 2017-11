Continuar a ler

O velocista vive atualmente perto da cidade inglesa de Birmingham, mas não se importava de vir a Portugal realizar mais estágios, tendo demonstrado interesse em saber como irá ficar o novo Centro de Alto Rendimento para as modalidades do Benfica, que está a ser construído na região de Oeiras, perto de Carnaxide."É sempre bom termos melhores condições para treinar e trabalhar. A minha prova-rainha são os 200 metros, mas também me divirto a correr os 100 metros. Espero ajudar o Benfica a reconquistar os próximos títulos nacionais", adiantou David Lima.David Lima diz estar "orgulhoso em ser português", acrescentando que esta é "uma boa oportunidade para continuar o trabalho".Para Fernando Tavares, vice-presidente benfiquista para o setor das modalidades individuais, o David Lima é uma certeza do atletismo nacional. "Estamos perante um dos melhores velocistas portugueses. É um atleta de nível europeu e mundial. Estamos a apostar forte na pista e esta renovação faz parte da nossa agenda de estabilidade", constatou Tavares.O dirigente das águias recordou "que grande parte dos principais atletas de elite do Benfica têm contrato até aos próximos Jogos Olímpicos" e que o clube vai apostar forte na reconquista dos títulos nacionais de pista coberta e ao ar livre, e também nos campeonatos europeus. "Os nossos atletas têm boas condições para progredirem dentro do espaço do Benfica", concluiu Fernando Tavares.