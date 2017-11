A Liga Allianz Running Record chega este domingo ao Algarve. E não se fica por aqui, já que atravessa mesmo a fronteira até Espanha. A etapa deste início de novembro é as Dez Milhas do Guadiana, prova que em anos pares começa em Espanha, Ayamonte, terminando em Portugal, em Vila Real de Santo António, e nos anos ímpares inverte o sentido.

É pois uma das curiosidades da prova. "Os locais de partida e chegada são sempre nas pistas das duas cidades. Este ano parte na pista de Vila Real e termina na de Ayamonte, no ano passado foi o inverso", disse-nos Jorge Santos, presidente da Associação de Atletismo de Algarve que, desde sempre, "apoia esta prova, uma das mais emblemáticas da região. Em estrada, a mais antiga é o Grande Prémio dos Reis, em Faro, mas esta é a que tem maior participação".

"As comunicações entre os dois lados da organização são sempre muito fáceis e isso tem sido a base do sucesso desta iniciativa", refere o dirigente. "Ano após ano os nossos esforços e os dos espanhóis têm merecido muitos elogios por parte dos corredores." O presidente da associação algarvia fala com conhecimento de causa, pois também ele já correu a prova. "A prova tem conhecido melhor organização. O percurso tem como maior dificuldade a travessia da ponte sobre o Guadiana, mas é amplamente compensada com as chegadas na pista, com público e música que transforma tudo num verdadeiro festival da corrida para todos."

A prova já teve nomes grados do meio-fundo português a participar e como curiosidade damos conta que a internacional Ana Dias, atleta algarvia, foi a vencedora no ano passado, sendo a que mais vezes venceu a travessia (oito) – primeiro triunfo em 1994. Este ano, a olímpica marchadora Ana Cabecinha – venceu em 2014 e 2015 – é uma das inscritas.

Apesar da prova estar bem estruturada nos calendários de Portugal e Espanha, a parceria "com a Liga Allianz Running Record tem feito muito bem à prova, pois notámos um crescimento no número de inscritos", remata Jorge Santos.