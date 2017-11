Continuar a ler

"Esta vai ser uma prova sem estrangeiros, uma prova totalmente portuguesa e vai ser um verdadeiro Sporting-Benfica", afirmou o presidente do Maratona, Carlos Móia, na apresentação da prova que conta já com 5.000 inscritos e poderá chegar até aos 7.500 participantes.O Grande Prémio de Natal, organizado pelo Maratona Clube de Portugal, contará, entre outras, com as sportinguistas Sara Moreira e Sandra Teixeira, e com as benfiquistas Vanessa Fernandes e Melanie Santos.Em masculinos, correrão com a camisola do Sporting atletas como Luís Feiteira -- vencedor de duas edições -- Eduardo, Sérgio Dias, Hugo Correia e Hélder Santos.O Benfica estará representado por atletas como Rui Silva, Hermano Ferreira e o pelos triatletas João Pereira e Miguel Arraiolos.A prova decorre no mesmo dia que o campeonato de Europa de corta-mato, que se disputa em Samorin, na Eslováquia, no qual Portugal estará representado por 25 atletas.No ano passado, a prova, que terá um cariz solidário com um euro de cada inscrição a ser entregue à Plataforma de Apoio aos Refugiados, foi ganha pelo sportinguista Hélio Gomes, em masculinos, e por Dulce Félix, em femininos.O antigo atleta Carlos Lopes, campeão olímpico na maratona em 1984, é recordista de vitórias na prova, com seis triunfos.No setor feminino, Marisa Barros é a recordista, com quatro triunfos, mas a prova teve vencedoras de renome como Rita Borralho, Aurora Cunha e Carla Sacramento.