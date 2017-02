Continuar a ler

Trata-se de uma ausência importante na equipa do Benfica, que disputa, amanhã e domingo, em Pombal o Nacional de clubes da 1ª Divisão. Os encarnados debatem-se, aliás, com vários problemas e não é apenas Diogo Antunes a ficar de fora no duelo com o Sporting.Yazaldes Nascimento, Samuel Remédios, Tiago Pereira e Ricardo Pereira estão lesionados e não podem dar o concurso à equipa, que o ano passado foi campeã.Quando tudo fazia prever uma luta muito animada com o Sporting, eis que os leões têm um clara oportunidade de regressar às vitórias coletivas. A última vez que o clube de Alvalade foi campeão em masculinos aconteceu em 2011, quando averbou a 16ª vitória. O Benfica soma 7 títulos.Nelson Évora, campeão olímpico do triplo salto em Pequim’08, volta a estar presente e até poderá haver uma pequena surpresa, pois está inscrito à cautela no comprimento. O Sporting também inscreveu Francis Obikwelu nos 60 metros, mas não deverá correr, pois nesta altura Carlos Nascimento encontra-se em boa forma, tendo sido campeão de Portugal.Nas mulheres, o Sporting , que conta com 21 títulos, é claramente favorito e não prescinde das suas melhores atletas, como é o caso de Jéssica Augusto, inscrita nos 3.000 metros, Patrícia Mamona no comprimento e triplo, e Cátia Azevedo, nos 200, 400 e estafeta de 4x400 metros.