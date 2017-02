Continuar a ler

Na corrida feminina, Chala cortou a meta com o tempo de 2:33.39 horas, somando o segundo triunfo em maratonas, depois de Frankfurt, Alemanha, em 2015.



No ano passado, nas maratonas de Paris e Gold Coast, Austrália, a etíope ficou em segundo lugar.



Os etíopes Bizuneh Melaku Belachew, em masculinos, e Gulume Tollesa Chala, em femininos, venceram este domingo a Maratona de Hong Kong, que este ano assinalou o 20.º aniversário.Belachew venceu a corrida masculina com o recorde da prova, terminando os 42,195 quilómetros em 2:10.31 horas, à frente do queniano Julius Kipyego (2:10.34) e do também etíope Chala Adguna Bekele (2:11.32).