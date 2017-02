Continuar a ler

Dulce Félix, acrescenta, "tem sido acompanhada pelo departamento médico" do clube e da Federação Portuguesa de Atletismo, "realizando treino de forma condicionada e descontinuada".A campeã europeia dos 10.000 metros integrava o grupo de elite da edição 2017 da maratona de Londres, a disputar a 23 de abril.Foi na maratona londrina, em 2015, que Félix fez o seu recorde pessoal na distância (2:25.15 horas), que lhe valeu, na altura, o 8.º lugar.No ano passado, Dulce Félix terminou a maratona olímpica do Rio de Janeiro no 16.º lugar, a 6.35 minutos da queniana Jemima Sumgong, que fez 2:24.04 horas.