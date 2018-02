Continuar a ler

A competição, que vai contar com todas as provas de pista até aos 1.500 metros, contará com Estados Unidos, Grã-Bretanha, Polónia, China, Alemanha, França, Jamaica e África do Sul.



Um homem e uma mulher de cada país competem em cada evento, com a nação com o melhor resultado global a receber um prémio monetário de dois milhões de dólares. A competição, que vai contar com todas as provas de pista até aos 1.500 metros, contará com Estados Unidos, Grã-Bretanha, Polónia, China, Alemanha, França, Jamaica e África do Sul.Um homem e uma mulher de cada país competem em cada evento, com a nação com o melhor resultado global a receber um prémio monetário de dois milhões de dólares.

A edição inaugural da Taça do Mundo de atletismo, que vai decorrer no Estádio Olímpico de Londres a 14 e 15 de julho, vai contar com oito países, foi esta segunda-feira anunciado.A prova, divulgada hoje pelo organismo que tutela o atletismo na Grã-Bretanha, foi descrita pelo presidente da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF), Sebastian Coe, como "um dos excitantes e inovadores eventos a acontecer no desporto".

Autor: Lusa