Lecabela Quaresma começou a sua participação dos Europeus de pista coberta da melhor forma. A atleta portuguesa, a primeira a entrar em ação no arranque da competição que decorre até domingo em Belgrado, venceu a 1.ª série dos 60 metros barreiras, com 8.52 segundos, a sua melhor marca do ano.Na soma das duas séries, Lecabela Quaresma obteve o 8.º lugar, com 1013 pontos. A segunda série dos 60 metros barreiras foi ganha pela campeão olímpica Nafissatou Thiam. A atleta belga estabeleceu um novo recorde pessoal com a marca de 8.23 segundos.

Autor: Marta Correia Azevedo