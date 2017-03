Continuar a ler









Lorene Bazolo apura-se este sábado para as meias-finais dos 60 metros femininos, nos Europeus de pista coberta, a decorrer até domingo em Belgrado.A velocista portuguesa concluiu a sua série na 4.ª posição, com o tempo de 7,49 segundos, garantindo um lugar nas meias-finais, agendadas para as 15 horas de domingo.