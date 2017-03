Continuar a ler

Além de Patrícia Mamona e Susana Costa estão apuradas para a final as alemães Jenny Elbe e Kristin Gieristin, a espanhola Ana Peleteiro, a finlandesa Kristiina Mäkelä, a polaca Anna Jagaciak Michalska e a grega Paraskeví Papahrístou.



Entretanto, no salto em comprimento masculino, Marcos Chuva não conseguiu a qualificação, com três saltos nulos.



As duas atletas portuguesas conseguiram a qualificação para a final, que se disputa sábado às 16h50, com as 7.ª e 8.ª melhores marcas. Patrícia Mamona Saltou, no seu terceiro ensaio, 14,03 metros, enquanto Susana Costa, também no seu terceiro salto fez 13,97 metros, batendo o seu recorde pessoal.