O atleta do Sporting tinha sido campeão europeu de pista coberta em 2015, em Praga. Nelson Évora, de 32 anos, foi campeão olímpico em Pequim 2008, um ano depois de ter sido campeão do mundo em Osaka 2007.O atleta do Sporting tinha sido campeão europeu de pista coberta em 2015, em Praga.

Nelson Évora revalidou esta tarde, em Belgrado, o título de campeão da Europa de pista coberta no triplo salto com 17,20 metros, o seu melhor registo pessoal do ano.Em segundo lugar ficou o italiano Fabrízio Donato com 17,13 metros e na terceira posição ficou o alemão Max Hess com 17,12 metros.

Autor: Norberto Santos