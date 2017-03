Patrícia Mamona, campeã europeia ao ar livre em 2016, ficou este sábado com a medalha de prata nos Europeus de pista coberta, ao saltar 14,32 metros ao quinto ensaio.A alemã Kristin Gierish ficou com a medalha de ouro, ao saltar mais cinco centímetros do que a portuguesa (14,37m). Paraskeví Parahrístou ganhou o bronze, com 14,24.Susana Costa, a outra portuguesa presente na final, ficou no 7.º posto, com 13,99 metros, um novo recorde pessoal em pista coberta.

Autor: José Morgado