Tsanko Arnaudov qualificou-se este sábado para a final do peso nos Europeus de pista coberta, a decorrer em Belgrado, com um lançamento de 20,52 metros.Já o outro português em prova, Francisco Belo, que no seu melhor lançamento conseguiu 19.55 metros, não vai marcar presença na final, agendada para as 18h20 deste sábado.Este sábado, Lorene Bazolo Ancuiam Lopes também garantiram presença na final dos 60 metros femininos e masculinos, respetivamente.

Autor: Lusa