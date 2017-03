O português Tsanko Arnaudov classificou-se esta tarde em 4.º lugar no lançamento do peso no campeonato da Europa de atletismo em pista coberta, que termina domingo em Belgrado, tendo batido o recorde nacional com 21,08 metros.Arnaudov obteve o recorde ao sexto e último ensaio, passando na altura para o 4.º lugar, na prova que foi ganha pelo polaco Konrad Bukomiecki com 21,97 metros - a melhor marca mundial deste ano. A prata foi para o checo Tomas Stanek com 21,43 metros, melhor marca pessoal, e o bronze coube ao alemão David Storl com 21,30 metros.O anterior recorde de Portugal no peso em pista coberta pertencia a Marco Fortes, com 20,91 metros, tendo sido obtido em Pombal, a 12 de fevereiro de 2012. Tsanko Arnaudov é igualmente o recordista de Portugal ao ar livre com 21,06 metros.

Autor: Norberto Santos