Portugal fechou a sua participação nos Campeonatos Europeus de atletismo do INAS, que se realizou na República Checa, com a conquista de três medalhas, somando um total de 13 presenças no pódio. Ontem, no último dia, Cláudia Santos alcançou o ouro no salto em comprimento, especialidade na qual Lenine Cunha também subiu ao pódio, neste caso depois de conquistar a prata. A terceira medalha do dia foi alcançada pela estafeta feminina dos 4x400 metros.No plano coletivo, Portugal sagrou-se campeão europeu no sector feminino e terminou em terceiro na vertente masculina.

Autor: Fábio Lima