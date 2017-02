Continuar a ler

Também será noutra prova de Nelson Évora que as contas entre os dois grandes serão mais desequilibradas. No triplo, com a saída de Marcos Caldeira, e a lesão de Tiago Pereira, o Benfica apenas tem dois jovens que ainda não saltaram 15 metros e que até estão pior que Ricardo Jaquité, do Sporting de Braga.Nestes pormenores, David Lima poderá ser o trunfo do Benfica nos 60 metros (fará também os 200 m), enquanto Emanuel Rolim (1.500 m e 3.000 m) terá de correr ao seu melhor nível para triunfar. O agora sportinguista Hélio Gomes está lesionado e não competirá. As provas de salto em altura e lançamento do peso (se Marco Fortes não competir), muito desfavoráveis ao Sporting, e os 60 m barreiras (Benfica longe do primeiro e do segundo) serão cruciais.A competição feminina será claramente dominada pelo Sporting, que nem necessitará das suas fundistas de maior expressão (Sara Moreira e Jéssica Augusto). São claras candidatas a vencer 10 das 14 provas do programa e com grandes hipóteses noutras duas. Este ano, as provas da 2ª Divisão serão colocadas antes do programa da 1ª Divisão.