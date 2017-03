Continuar a ler

"O atual Governo tem feito um esforço junto de vários setores da sociedade para repor regalias e direitos retirados nos últimos anos. Espero que isso também aconteça com o desporto", adiantou o presidente da FPA.Vieira revelou que o atletismo perdeu cerca de 20 por cento do seu orçamento, que atualmente atinge o montante global de dois milhões e quinhentos mil euros "para todas as atividades"."Dentro dos vários contratos-programa que estão em vigor, só para o alto rendimento recebemos cerca de 900 mil euros", especificou.Ao abrigo do novo acordo entre a Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, a FPA vai receber anualmente cerca de 40 mil garrafas de água do Luso, uma marca que se tornou patrocinador oficial da FPA."Estamos muito associados ao desporto e a várias modalidades. No caso do atletismo, faz hoje cinco anos que estabelecemos a primeira parceria celebrada em 2012", anunciou Nuno Pinto de Magalhães, diretor de comunicação e das relações institucionais da empresa.Fonte da empresa disse à Lusa que este acordo atinge um montante que oscila, em termos financeiros, entre os 15 e 20 mil euros anuais."Ninguém consegue atingir bons resultados desportivos sem estas parcerias. E no caso do atletismo, a água é fundamental e tem chegado sempre a tempo aos atletas nas diversas competições já realizadas", enalteceu Jorge Vieira.