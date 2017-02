Continuar a ler

O escândalo de doping na Rússia foi conhecido após um relatório do jurista canadiano Richard McLaren, solicitado pela Agência Mundial Antidopagem (AMA), que denunciou um programa institucionalizado de dopagem no país.Ivan Ukhov, campeão olímpico do salto em altura em 2012, Sergei Shubenkov, campeão do mundo dos 110 metros barreiras em 2015, Lukman Adams, campeão do mundo de triplo salto em 2014, e Maria Kuchina, campeã do mundo de salto em altura em 2015, integram a lista divulgada pela federação russa.Yekaterina Koneva, campeã do mundo de triplo salto em 2014, Svetlana Shkolina, medalha de bronze de salto em altura nos Jogos Olímpicos Londres'2012, Anzhelika Sidorova, campeã da Europa de salto em altura em 2014, fazem também parte da lista.A participação dos atletas sob bandeira neutra terá ainda de ser aprovada pela IAAF e pressupõe que os atletas candidatos não tenham tido nenhum envolvimento no escândalo de doping.Em fevereiro, a IAAF decidirá sobre o levantamento da suspensão da Rússia.