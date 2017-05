A festa do Trail Running levou até Portalegre quase 1.200 participantes, divididos por três distâncias. Trata-se de um evento sempre apetecível, principalmente pela dureza que a Serra de São Mamede oferece, tornando a corrida um grande desafio, seja nos 25, nos 50 ou nos 100 quilómetros.

A prova masculina dos 25 km – a distância que integra a Liga Allianz Running Record – foi dominada pelo AC Portalegre, que colocou três corredores nos três primeiros lugares. Pedro Trindade foi o mais rápido e destronou o companheiro Tiago Valério, que havia triunfado nas últimas quatro edições. "É a primeira vez que consigo ganhar e fazê-lo em casa é especial. O Tiago é um grande campeão, mas desta vez consegui vencer. Penso que a parte final do percurso me favoreceu e consegui aqui chegar em primeiro, o que me deixa muito feliz", disse o vencedor. Já Tiago Valério considerou que "este ano não deu para mais". "Mas a equipa fez uma grande prova", reconheceu.

Nas senhoras, Filomena Sabino foi a mais rápida: "Foi uma grande surpresa pois estive parada umas semanas. Até gosto mais de subidas e esta parte final foi muito rolante...não é bem a minha ‘praia’. Venho a todas as provas com a intenção de ganhar e esperava fazê-lo no meu escalão. Vencer a geral foi uma grande surpresa."

Nos 100 km, Rodrigo Noivo foi o primeiro a cortar a meta numa prova que considerou "mais dura do que no ano passado e com uma primeira parte com muitas subidas". "No fim arrisquei, saí do grupo e esta parte final mais rolante favoreceu-me." Nas senhoras, Tuxa Negri foi a vencedora, não obstante "as muitas dores no tornozelo, que tornaram a prova ainda mais difícil".

Na prova de 50 km, tanto na geral masculina como na feminina, os vencedores vieram do país vizinho. Nos homens, Luís Larañaga foi o primeiro a chegar, naquela que foi a sua primeira prova em Portugal. O atleta espanhol ficou mesmo "muito impressionado com as fantásticas paisagens". Nas senhoras, Arancha Lopez foi a mais rápida.

Sucesso

Adelaide Teixeira, presidente do Município de Portalegre, ficou bastante "satisfeita com esta iniciativa, pois é também uma forma de promover a região e mostrar as suas potencialidades". Segundo a autarca, "esta é uma prova com um grande impacto na região, devido ao elevado número de pessoas que traz a Portalegre". Adelaide Teixeira fez ainda questão de dar os parabéns à organização: "Foram cinco estrelas, eles estão mesmo de parabéns."

João Carlos Correia, diretor da prova, estava também bastante satisfeito: "Correu muito bem, sem dúvida. A dificuldade do traçado e o ambiente criado à noite na partida fez com que o impacto fosse ainda maior junto dos participantes." Sobre o mediatismo trazido com a Liga Allianz Running Record, João Carlos Correia reconhece que "a Fun Zone resultou muito bem, criou um grande ambiente e sem dúvida que trouxe mais gente".

RESULTADOS

25 km

MASCULINOS: 1º Pedro Trindade (AC Portalegre), 1:59.05h; 2º Tiago Valério (AC Portalegre), 2:02.14;

3º Diogo Vieira (AC Portalegre), 2:06.01; 4º João Canelas (JF Nª Sª Machede), 2:13.35; 5º Emílio Paulino (AC Portalegre), 2:17.51.

FEMININOS: 1ª Filomena Sabino (Algarve TR), 2:35.45h; 2ª Margarida Amaro (Arrábida Trail Team), 2:40.52; 3ª Paula Matos (AC Portalegre), 2:41.58; 4ª Júlia Alves (ACM Montemor a Correr), 2:42.09; 5ª Ana Miranda (AC Portalegre), 2:48.22

50 km

MASCULINOS: 1º Luis Larrañaga (Raidlight), 4:46.36h; 2º Luis Semedo (AC Portalegre), 4:53.12; 3º José Barrinha (CF Guadiana), 5:20.12; 4º Nuno Carneiro (Clube Zupper), 5:25.25; 5º Anacleto Luís (AC Portalegre), 5:36.10.

FEMININOS: 1ª Arancha Lopez (Cantina Zapata Team), 6:34.45h; 2ª Maria Ruiz (Alcornocaliza Trail), 6:45.51; 3ª Patrícia Silva (Tartarugas Solidárias), 7:06.30; 4ª Paula Penedo (Arrábida Trail Team), 7:23.55; 5ª Isabel Conceição (Ind), 7:39.45

100 km

MASCULINOS: 1º Rodrigo Noivo (Arrábida Trail Team), 11:24.09h; 2º Vitor Cordeiro (Viana Trail), 11:42.18; 3º Rui Luz (Arrábida Trail Team), 11:43.04; 4º João Oliveira (Chaves Running Team), 12:10.24; 5º Francisco Marichal (Trail Camaleón), 12:24.55.

FEMININOS: 1ª Tuxa Negri (GQValbom), 15:07.34h; 2ª Helena Silva (Ind), 17:17.05; 3ª Cidália Martins (Vendas Novas Trail),17:20.35; 4ª Patrícia Portales (TR Málaga), 17:32.06; 5ª Inês Mariquitos (Gang das 6h10), 18:47.56.