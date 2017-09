Continuar a ler

O segundo classificado foi Paulo Pinheiro, do Sporting, vencedor em 2015, que ficou a 14 segundos do espanhol. "Ainda pensei que o podia apanhar, se chegasse à fase final mais perto dele. Mas ele é muito experiente e quando renovou o ataque já nada podia fazer", disse o português.



Da queda ao triunfo



A corrida feminina foi algo atribulada. De facto, logo após o tiro de partida, um encontrão de um dos corredores atirou ao chão Ercília Machado, que se viu enrolada a tentar evitar que a magoassem mais. E no final eram visíveis as equimoses provocadas pela queda num ombro, num braço e numa perna. Mas a atleta recuperou e veio mesmo a vencer, vendo a sportinguista Susana Francisco, do Sporting, sofrer uma lesão a algumas dezenas de metros da meta. Foi ajudada por vários corredores, mas esse facto levou à sua desclassificação.



Assim, a vencedora, com ‘sangue e suor’, foi Ercília Machado. "É verdade. Eu estava muito ansiosa por regressar à competição, numa corrida com que me identifico. E depois da queda ainda estava mais enervada, felizmente recuperei. Por isso foi muito gratificante esta vitória, em frente ao meu principal sponsor o que é uma forma de mostrar o meu agradecimento", disse a vencedora.



O dia estava excelente, mas ficou muito quente no final, como se notou no semblante dos muitos corredores que cortavam a meta em Carcavelos depois de 10 km percorridos desde Algés… A temperatura até convidava a um mergulho, conforme se ouvia nas conversas entre os muitos atletas no final da prova, na zona de descompressão e recuperação da Liga Allianz Running Record.Antes disso, já Jesus España cortara a meta em primeiro lugar. Esta foi a terceira participação do espanhol, que tinha corrido em 2007 e 2008, mas nunca tinha vencido. "É uma prova dura. Tem umas subidas enganadoras, mas já as conhecia quando corri aqui há dez anos. Foi aí que ataquei, para tentar a minha sorte, faltava-me a vitória nesta linda prova", disse, no final.

