"Estou muito feliz. O objetivo com que vim para aqui era bater este recorde. Dei tudo por tudo para o conseguir e foi muito além do que estava à espera", disse a filha de Albertina Machado, no final da prova, à agência Lusa.



O recorde pertencia a Dina Soares que, em 2008, fez os 800 metros femininos em 2.11,70, superando a marca que pertencia há 20 anos a Carla Sacramento.



"Foi uma diferença considerável na distância de 800 metros, pelo que estou muito feliz", sublinhou a atleta bracarense.



Mariana Machado, do Sp. Braga, bateu este domingo o recorde nacional juvenil na prova dos 800 metros no Campeonato Nacional de Clubes em pista coberta, que decorre em Pombal.A atleta foi terceira na prova de seniores, com o tempo de 2.09,82 minutos, ganha por Salomé Afonso, do Sporting, em 2.07,40, seguida de Patrícia Silva, do Benfica, com 2.09,43.

