"Diziam-me que era capaz, mas não estava à espera de vencer. Foi uma surpresa muito positiva, porque ainda comecei há tão pouco tempo", disse aos jornalistas a atleta, que apenas se iniciou na atividade há dois anos.



Salientando que foi "uma completa surpresa", Mariana Machado referiu que a vitória serve de estímulo para, no futuro, tentar "cada vez mais tentar manter o lugar mais alto do pódio". "Hoje vi aqui adversárias com um potencial enorme a correr imenso e, de um momento para outro, consegui estar a bater-me com elas, isso é uma motivação enorme e vontade de treinar mais e fazer melhor a cada dia que passa", sublinhou.



Na terceira posição ficou Carla Mendes, da Juventude Vidigalense, com 4.32,12.

Mariana Machado, filha da antiga atleta Albertina Machado, bateu este sábado o recorde nacional juvenil dos 1.500 metros em pista coberta, durante o Campeonato Nacional de Clubes, em Pombal. A jovem do Sporting de Braga, de 16 anos, concluiu a prova, do escalão de seniores, em 4.29,53 minutos, tirando um segundo ao antigo recorde nacional (4.30,50), que estava na posse de Marina Bastos, desde 1988.Durante a prova, Mariana Machado esteve sempre nas primeiras três posições da frente, mas só nos últimos metros da prova é que atacou o primeiro lugar, que era liderado pela sportinguista Amélia Vitorino, que ficou em segundo lugar, com o tempo de 4.30,13.

Autor: Lusa