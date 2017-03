Continuar a ler

Francisco Belo conquistou este domingo a medalha de bronze no lançamento do peso da Taça da Europa de lançamentos de inverno, que decorreu em Las Palmas, Espanha.O atleta do Benfica fez um lançamento de 20,52 metros ao quarto ensaio, com a marca a ser suficiente para o colocar no último lugar do pódio, à frente do colega de equipa Tsanko Arnaudov, que foi quarto com 20,25.

