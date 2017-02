"É bom lançar o peso e o disco. Assim evitamos o desgaste e liberta a pressão." A frase é do benfiquista Francisco Belo, que se tornou recordista nacional do disco com 61,55 metros, e que no próximo fim de semana representa Portugal no Europeu de pista coberta em Belgrado no peso.

"Não convém fazer muitos lançamentos de peso, seja em treinos ou em provas. Por isso e até para evitar lesões e algum cansaço psicológico é bom entrar em competições no disco", explica o pupilo do ucraniano Vladimir Zinchenko, que o orienta desde 2014.

"Por exemplo, nesta última semana, nem peguei no disco. Cheguei com a mente fresca à competição em Leiria e não estou surpreendido com o recorde. Os treinos têm sido bons de uma maneira geral e estava confiante que pudesse sair uma boa marca", disse ao nosso jornal o benfiquista.

Natural de Castelo Branco, onde nasceu há 25 anos, Francisco Belo considera que no futuro não irá especializar-se num único evento. "Sempre fiz os dois lançamentos e irei continuar a ter a mesma rotina, embora saiba que a marca no peso indica uma melhor posição a nível internacional. Mas faz-me bem estar dividido", precisa o atual segundo melhor pesista, atrás do colega Tsanko Arnaudov.

Francisco Belo bateu o recorde nacional em Leiria, tendo prescindido da ida ao meeting de Madrid. "Depois de ter feito os mínimos para o Europeu em pista coberta no peso, o meu treinador disse-me que deveríamos diminuir a carga competitiva nesta disciplina. Foi por isso que fomos a Leiria e as coisas saíram bem. Como tinha a noção que estava em forma, acabou por ser natural a queda do máximo nacional", sublinhou o recordista, recordando a sua dedicação aos estudos: "Tenho sido muito paciente ao longo dos últimos anos e isso só me tem feito bem. Sou estudante de medicina e preciso de conciliar a competição com o curso", referiu Belo que não se esquece dos incentivos do seu primeiro treinador David Soares. "Quando comecei no atletismo fazia um pouco de tudo, desde comprimento, barreiras e salto em altura. Mas foi nos lançamentos que despertei mais a atenção. Com 14 anos, media 1,91 metros e pesava 122 quilos. Desde então para cá só cresci dois centímetros. O treinador dizia-me para levar o peso para casa e tratá-lo por tu e, uma vez, dormi com um ao pé da almofada", lembra o recordista nacional.